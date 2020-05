Jens Lehmann wird Aufsichtsrat bei Hertha BSC - So reagiert das Netz: "Clown-Meister 2020"

Bundesligist Hertha BSC hat mit dem Engagement von Ex-Nationalspieler Jens Lehmann einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Der frühere Torhüter übernimmt in Berlin den vakanten Posten im Aufsichtsrat von Jürgen Klinsmann , der nach seinem spektakulären Ausstieg Anfang des Jahres im Februar auch seinen Platz im Kontrollgremium des Klubs verloren hatte.

In den sozialen Medien ist die Stimmungslage zum jüngsten Coup von Hertha-Investor Lars Windhorst allerdings eindeutig. Mit Spott, Häme und teils scharfer Kritik reagierte ein Großteil der Nutzer negativ auf das Engagement von Jens Lehmann. "Hertha BSC hat den Titel Deutscher Clown-Meister 2020 schon jetzt uneinholbar sicher", schrieb ein User. Ein anderer spielte auf den Zettel an, den Andreas Köpke vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien bei der WM 2006 an Lehmann überreichte: "Keine Sorge, man muss ihm einfach nur die Lösung auf einen Zettel schreiben."