Corona überstanden: Jens Lehmann bestätigt Infektion und bekräftigt Kritik an Geisterspielen

Lange hielt er seine Infektion geheim. Jetzt hat der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt, selbst an Covid-19 erkrankt zu sein. "Ja, ich habe mich Mitte März infiziert, litt anderthalb Tage an Husten und leichtem Fieber", so der 50-Jährige. Nach zwei Wochen Quarantäne sei er von den Behörden wieder für gesund erklärt worden.