FC Augsburg: Jens Lehmann musste wohl wegen Neu-Trainer Schmidt gehen

Viele Fans wunderte das: Die Erfahrung des ehemaligen Nationalspielers, der in Deutschland, Italien und England Meister wurde, der im Finale der Champions League stand und bei Welt- und Europameisterschaften das Tor der deutschen Mannschaft hütete, hätte im Abstiegskampf sicherlich helfen können. Warum musste Lehmann dennoch gehen?

Reuter bezeichnet Lehmann-Engagement beim FCA nicht als Fehler

Offenbar senkte der neue Trainer den Daumen. Als Martin Schmidt mit FCA-Boss Stefan Reuter die Bedingungen seiner Bundesliga-Rückkehr in ein Vertragswert goss, beschloss der Schweizer, auf einen starken, externen Co-Trainer zu verzichten. Das berichtet die Sport Bild. Stattdessen nahm Schmidt seinen Vertrauten Stefan Sartori mit nach Augsburg, den er bereits beim VfL Wolfsburg an seiner Seite hatte. Mit Lehmann wollte er demnach nicht weiter zusammenarbeiten, also wurde die Verbindung vorzeitig gelöst.