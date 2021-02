Vor Revier-Derby gegen den BVB: Was Jens Lehmann über das Schneider-Aus bei Schalke 04 denkt

Sportlich bewegten sich der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren selten im Gleichschritt – und wenn, dann in unterschiedliche Richtungen. Das ist auch vor dem 98. Revierderby in der Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) kaum anders. S04 torkelt dem sang- und klanglosen Abstieg entgegen, der BVB bangt um die erneute Champions-League-Teilnahme. Was die beiden Traditionsklubs dieser Tage aber eint, ist eine latente Dauerkrise. Anzeige

Die fand in dieser Woche auf beiden Seiten in wegweisenden Personalentscheidungen einmal mehr Ausdruck. Die Borussia machte am Montag offiziell, dass Marco Rose im Sommer als Trainer wie erwartet von der einen Borussia zur anderen wechseln wird – also von Mönchengladbach nach Dortmund. Und Schalke vermeldete einen Tag später, dass sich die Wege des Klubs und die von Sportvorstand Jochen Schneider spätestens im Sommer trennen werden.

Diese Personalie hatte sich zuletzt ähnlich abgezeichnet wie die von Rose. Schalke hat nicht zuletzt durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sportlich und wirtschaftlich Schrammen, Kratzer und Beulen erlitten. Und Schneider, ob die Schäden nun ausschließlich sein Verschulden sind oder nicht, kam mit den Reparaturarbeiten kaum hinterher. „Ich glaube, dass gerade jemand wie Schneider nicht alles so vorgefunden hat, wie es besprochen war. Er muss eine Menge ausbaden“, sagte Jens Lehmann, als Torwart mit den Königsblauen 1997 UEFA-Cup-Sieger und mit Dortmund 2002 Deutscher Meister, im für den SPORTBUZZER produzierten Videoformat Matchplan kompakt.

Gross schon vierter Schalke-Trainer der Saison

Lehmann bezeichnete den 50-Jährigen, den er aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart (2008 bis 2010) kennt, als „intelligenten Kerl, sehr zuverlässig“. Doch auf Schalke werfen sie Schneider – ungeachtet der schon vor dessen Amtsantritt im Frühjahr 2019 alles andere als rosigen finanziellen Lage – vor allem eine verfehlte Kader- und Trainerpolitik vor. Der amtierende Chefcoach Christian Gross ist nach David Wagner, Manuel Baum und Interimstrainer Huub Stevens in der Saison bereits der vierte auf der Bank der Gelsenkirchener.



Mit Trainerwechseln kennen sie sich aber auch in Dortmund aus. Mitte Dezember musste Lucien Favre gehen, unter dessen Regie die Mannschaft und viele Spieler nach zwei Vizemeisterschaften zu stagnieren schienen. Doch die Installation von Favres Assistenten Edin Terzic als Übergangslösung bis zum Saisonende brachte bislang nur mäßigen Erfolg – auch wenn der 3:2-Sieg beim FC Sevilla in der Champions League in dieser Woche Gelegenheit zum Durchatmen bot. Unterm Strich hat der BVB jedoch nur vier von zehn Bundesligaspielen unter dem 38-Jährigen gewonnen. Für einen Klub, der sich als zweite Kraft im deutschen Fußball hinter dem FC Bayern versteht, ist das ein bisschen dünn. Nicht zuletzt, um bessere Argumente für einen Verbleib international gefragter Jungstars wie Erling Haaland oder Jadon Sancho zu haben, muss Dortmund erneut in die Königsklasse.

Matchplan kompakt mit Lehmann und Herzog: Die Analyse zum Derby zwischen Schalke 04 und dem BVB

Lehmann: "Niemand will, dass Schalke absteigt"