Jens Lehmann will Cheftrainer werden: "Es wird auch mal Zeit"

Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann hat den klaren Anspruch formuliert, in seiner Karriere als Cheftrainer zu arbeiten. Der 49-Jährige, der in den vergangenen zwei Jahren als Co-Trainer beim FC Arsenal und dem FC Augsburg in der Bundesliga erste Erfahrungen als Coach sammelte, möchte bald ein Amt als hauptverantwortlicher Trainer übernehmen. Das erklärte Lehmann in der TV-Sendung Sky90, in der er sich unter anderem auch zu BVB-Trainer Lucien Favre äußerte.