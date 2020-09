Jens Spahn: Zuschauer-Rückkehr in die Bundesliga-Stadien wird "flächendeckend" gelingen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit einer baldigen Wiederzulassung von Zuschauern in allen deutschen Fußball-Stadien. "Da bin ich sehr optimistisch, dass das flächendeckend gelingt", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend bei Bild Live. Er sei sehr sicher, dass die Bundesliga "Zug um Zug" wieder vor Fans in den Arenen spielen werde, bekräftigte Spahn. Allerdings verwies Spahn erneut auf den zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten abgesprochenen Zeitplan, nach dem eine Arbeitsgruppe bis Ende Oktober bundesweit einheitliche Bedingungen für eine Rückkehr der Zuschauer in die Stadien erarbeiten soll. Dies sei "eigentlich vereinbart" gewesen.