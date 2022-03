Nächster Schock nach Wirtz-Verletzung: Auch Jeremie Frimpong fehlt Bayer Leverkusen sehr lange

Bayer 04 Leverkusen muss bis zur kommenden Saison auf Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verzichten. Der 21-Jährige zog sich einen Syndesmose-Riss im rechten Sprunggelenk zu, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte.

"Das ergab eine MRT-Untersuchung, der sich der 21-Jährige am gestrigen Montagabend unterzog. Frimpong muss operiert werden und wird damit erst in der kommenden Spielzeit wieder für die Werkself auflaufen können", informierte der Klub am Dienstagmittag.