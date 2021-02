Jerome Boateng bald ablösefrei? FC Bayern tendiert offenbar zu Trennung am Saisonende

Beim FC Bayern München stehen die Zeichen gleich mehrfach auf Abschied: Nicht nur der intensiv von Real Madrid umworbene David Alaba wird den Triple-Sieger nach Lage der Dinge am Saisonende verlassen. Auch der Vertrag von Weltmeister Jerome Boateng läuft aus. Der 32-Jährige hatte zuletzt mehrfach betont, die erfolgreiche Zusammenarbeit gern verlängern zu wollen . Allein: Danach sieht es nicht aus.

Wie der Kicker berichtet, tendieren die Münchner klar dazu, den erfahrenen Abwehrspieler am Ende der Saison ablösefrei ziehen zu lassen. Bestätigt wurde diese Meldung zunächst nicht. Im März soll es Gespräche mit dem langjährigen Nationalspieler geben . Eine Verlängerung sei dem Fachmagazin zufolge nur dann möglich, wenn Boateng seine stets erhobenen Ansprüche auf einen Stammplatz aufgibt. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering. Für die kommende Saison plane man stattdessen mit Leipzig-Profi Dayot Upamecano , Lucas Hernandez, Niklas Süle und Tanguy Nianzou.

Medien: Ex-Bayern-Star Franck Ribery deutet Gespräche mit Berlusconi-Klub AC Monza an

Dürfen Geimpfte in die Bundesliga-Stadien? Bayern, BVB und Co. nehmen Stellung zu Fan-Rückkehr

Ehemaliger St.-Pauli-Torhüter Benedikt Pliquett eröffnet Corona-Testzentrum in Hamburg

Bereits im vergangenen Sommer hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge angedeutet, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Boateng und Javi Martinez (32) eher unwahrscheinlich ist. "Beide haben schon die Drei vorne im Alter stehen, da macht man sich schon mal Gedanken. Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder will man möglicherweise, wenn man das kann, woanders vielleicht seine Karriere ausklingen lassen", sagte der 65-Jährige, der zuletzt bei Sky jedoch betonte, dass es noch "keine Entscheidung" gebe: "Es ist erst Februar, also haben wir noch etwas Zeit, um uns zu entscheiden."