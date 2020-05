Wegen Bayern-Trainer Flick: Jerome Boateng kann sich Verbleib vorstellen - "Wäre vielleicht nicht mehr hier"

Der ehemalige Nationalspieler Jerome Boateng will den FC Bayern nicht mehr unbedingt verlassen. „Mein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick kann ich mir vorstellen, ihn zu erfüllen“, sagte der 31 Jahre alte Verteidiger der Sport Bild. Die Beziehung zwischen den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister und dem Weltmeister von 2014 war in den vergangenen Monaten kompliziert und Boateng wollte wechseln. „Ich verdanke Hansi Flick sehr viel. Wäre er nicht jetzt Trainer, wäre ich vielleicht nicht mehr beim FC Bayern“, sagte er. Flick war Co-Trainer der Nationalmannschaft beim WM-Titel 2014.

Hoeneß mit Wechsel-Ansage an Boateng

Nun scheint es eine Wende zu geben. Der Innenverteidiger will in München bleiben, sofern die Vereinsverantwortlichen das auch wollen. Die haben natürlich auch mitbekommen, dass der 31-Jährige zurück zu alter Stärke gefunden hat, in 13 der vergangenen 18 Pflichtspielen stand er in der Startelf. Dass Boateng noch ein Jahr Vertrag besitzt, soll die Bayern-Bosse zudem entspannter auf einen möglichen Transfer von Dayot Upamecano von RB Leipzig blicken lassen, zumal ein millionenschwerer Wechsel in der Wechselperiode im Sommer unwahrscheinlich scheint, will man sich gleichzeitig auch etwa mit Leroy Sané verstärken, mit dem sich der Klub bereits einig sein soll.