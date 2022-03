Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng spricht über mögliche DFB-Rückkehr: Flick "kennt meine Qualitäten"

Für Jérôme Boateng ist das Kapitel Nationalmannschaft noch nicht völlig abgeschlossen. „Ich habe die Nationalelf nicht abgehakt. Ich habe weiterhin guten Kontakt zu Hansi, wir sind im Austausch. In unserem Sport ist alles möglich. Hansi kennt meine Qualitäten“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Interview der Welt am Sonntag über seine Beziehung zum ehemaligen Bayern-Coach und heutigen Bundestrainer Hansi Flick. Für eine Einladung müsse aber vieles passen. „Wir haben viele gute Verteidiger in der Nationalmannschaft, die mit ihren Klubs in der Champions League spielen“, sagte Boateng, der nach seinen Schambeinproblemen erstmal gesund werden und konstant gute Leistungen bei seinem Verein Olympique Lyon zeigen will.

Boatengs Vertrag beim FC Bayern München, mit dem er in seinen zehn Jahren mehr als 20 Titel holte, war nicht mehr verlängert worden. Seit dieser Saison spielt er in der französischen Ligue 1. Boateng, der unbedingt noch einmal in der Champions League spielen will, hat in Lyon noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Eine Rückkehr in die Bundesliga sei derzeit kein konkreter Wunsch. „Mein Traum ist es, weitere Titel zu gewinnen. In welchem Land, ist für mich dabei nicht entscheidend. Im Ausland Titel zu gewinnen ist etwas sehr Besonderes“, sagte Boateng. Er glaubt: „Ich habe noch einige Jahre auf Topniveau vor mir.“ Das bislang letzte seiner 76 Länderspiele für Deutschland absolvierte der 33-Jährige im Oktober 2018 beim 0:3 gegen die Niederlande, ehe er von Flicks Vorgänger Joachim Löw nicht mehr berücksichtigt wurde.