Jerome Boateng: FC Arsenal leitet wohl nächste Schritte für Transfer von Bayern-Star ein

Welcher Transfer war im zurückliegenden Jahrzehnt der beste? Der SPORT BUZZER zeigt die 25 erfolgreichsten Spieler-Wechsel in Europas Top-Ligen. ©

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Über die mögliche Boateng-Ablöse bei einem Winter-Transfer vom FC Bayern zum FC Arsenal herrscht aber besonders in Deutschland noch Unklarheit: Wie die Sport Bild am Samstag berichtete, könnte der FCB-Star im Falle einer Leihe sogar zum Nulltarif nach London wechseln. Arsenal müsste nur das Gehalt übernehmen. Sollte der Premier-League-Zehnte den Ex-FA-Cup-Sieger mit Manchester City sogar komplett verpflichten wollen, würden die Bayern Boateng laut Sky für eine marktwertgerechte Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro ziehen lassen - und das trotz der dünn besetzten Defensive des Rekordmeisters nach den Verletzungen von Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernandez.