Für diese Ablösesumme kann Jerome Boateng offenbar den FC Bayern verlassen

Bei welchem Verein landet Jerome Boateng? Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge betonte auf einer Pressekonferenz erneut, dass man mit den Neuzugängen Lucas Hernández und Benjamin Pavard sowie Niklas Süle in einer möglichen Dreierkette und Joshua Kimmich sowie David Alaba als offensiven Außenverteidigern "top aufgestellt" sei. Bei Rummenigges Aufzählung der Abwehrkräfte kam Boateng gar nicht mehr vor.

Bericht: Bayern mit 15 Millionen Euro einverstanden

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Dass Boateng nochmal in München bleiben darf, dürfte auch nach den Aussagen von Bayern-Boss Uli Hoeneß unwahrscheinlich sein. Er könne sich "klar vorstellen, dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann", meinte der Abwehrspieler vor etwas mehr als einem Monat noch. Boateng will es sich aber in erster Linie selbst beweisen. "Ich möchte noch einmal meine Klasse nachweisen nach den Enttäuschungen dieser Saison und zeigen, dass ich zu den drei Top-Innenverteidigern der Welt gehöre", betonte er damals.