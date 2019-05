Jerome Boateng: Deshalb soll er nicht mit dem FC Bayern gefeiert haben

20 Spiele, zwei Vorlagen - und das ohne größere Verletzung innerhalb der Saison. Jerome Boateng ist einer der großen Verlierer der abgelaufenen Bundesliga-Saison beim FC Bayern München unter Trainer Niko Kovac. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger verlor nicht nur seinen unangefochtenen Stammplatz beim FC Bayern an der Seite von Mats Hummels, sondern auch noch seinen Platz in der Nationalmannschaft bei Bundestrainer Joachim Löw, der ihn, Hummels und Thomas Müller nicht mehr nominieren will. Es wäre also kein Wunder gewesen, wenn Jerome Boateng die Lust am Feiern des 29. Meistertitels des FC Bayern vergangen wäre. Und tatsächlich fehlte Boateng am Abend bei der großen FCB-Meister-Party und zischte wortlos aus dem Bayern-Stadion ab. Laut Bild soll dies einen bestimmten Grund gehabt haben.