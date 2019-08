Wie geht es weiter für Jerome Boateng beim FC Bayern? Trainer Kovac hält sich zurück: "Transferfenster ist offen"

Boateng will es sich noch mal beweisen - beim FC Bayern?

Auch sportlich schien der 30-Jährige nach den Münchner Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard verzichtbar. Zumal Kovac in der Innenverteidigung zudem fest mit Nationalspieler Niklas Süle plant. Zwar entschuldigte sich Boateng unlängst für sein lustloses Verhalten zum Ende der vergangenen Saison und erklärte, er könne sich "klar vorstellen, dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann", um es sich selbst noch mal zu beweisen ( "Ich möchte noch einmal meine Klasse nachweisen nach den Enttäuschungen dieser Saison und zeigen, dass ich zu den drei Top-Innenverteidigern der Welt gehöre" ), allerdings lassen die Aussagen von Coach Kovac am Samstagabend Raum für Spekulationen.

Boateng-Abgang beim FC Bayern? "Transferfenster ist offen"

"Wir sind beim FC Bayern und der Konkurrenzkampf ist jedes Jahr hoch. Was noch passiert, kann ich nicht sagen", sagte der 47-Jährige allgemein, um anschließend, explizit nach der Personalie befragt, auf Boateng einzugehen: "Er ist Teil dieser Mannschaft", so der Kroate vielsagend. Aber: "Das Transferfenster ist bis zum 2. September offen." Verlässt nach Mats Hummels in diesem Sommer also ein weiterer ehemaliger deutscher Nationalverteidiger den Klub?