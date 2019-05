Jerome Boateng: So hart rechnet er mit dem FC Bayern und Trainer Niko Kovac ab

Die Saison 2018/19 ist zu Ende, die Double-Party des FC Bayern München gehört der Vergangenheit an. Doch für Jerome Boateng gibt es noch einiges aufzuarbeiten, da er mit der abgelaufenen Spielzeit alles andere als zufrieden sein kann. Niko Kovac ließ den Weltmeister von 2014 in der Bundesliga nur 20-mal auflaufen. Wie Boateng dazu steht, konnte man seinem Gesicht im Rahmen der Feierlichkeiten zum Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals ansehen.

Boateng klagt an: "Ich wurde gebremst, weil ich für mich unfairerweise nicht zum Einsatz kam"

Zudem weist Boateng darauf hin, dass er mit einer Ausnahme (das 2:5 im Pokalfinale 2012 gegen den BVB) in den vergangenen Jahren in den großen Spielen immer da war. Umso unverständlicher für den 30-Jährigen, dass er unter Niko Kovac dermaßen aufs Abstellgleis rückte. "Ich bin Fußballer. Ich brenne immer noch. Ich bin heiß. Aber ich wurde gebremst, weil ich für mich unfairerweise nicht zum Einsatz kam, wie ich es verdient hätte", so Boateng, der weiß, dass es in diesem Geschäft nicht immer fair zugeht. Aber: "Ich habe das Gefühl, ich hätte mich auf den Kopf stellen können, es war alles so in Stein gemeißelt seit Dezember."