Trauriges Ende einer Ära? Jerome Boateng vor seinem letzten Spiel für den FC Bayern

Seit 2011 ist Jeromé Boateng eine feste Größe in der Verteidigung des FC Bayern München. An dem kantigen Abwehrspieler prallten die Gegenspieler reihenweise ab. Mit ihm holte der Rekordmeister seit 2013 sieben Meistertitel in Folge. Doch die Zeit des bei Hertha BSC ausgebildeten Profis scheint beim FC Bayern nach dieser Saison abzulaufen. Medienberichten zufolge wird Boateng die Bayern noch im Sommer verlassen. Das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig am Samstag (20 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker) könnte sein letztes Match für den Klub sein - wenn er denn überhaupt zum Einsatz kommt. Es dürfte eine traurige Rückkehr für den gebürtigen Berliner werden, der noch einen Vertrag bis 2021 bei den Bayern besitzt.