Jerome Boateng: Darum riet Lothar Matthäus Bayer Leverkusen zum Transfer des Bayern-Verteidigers

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Bayer Leverkusen nicht zu, in den Kampf um die deutsche Meisterschaft einzugreifen. „Für mich sind sie in der Defensive und in der Breite nicht so aufgestellt, dass es für ganz oben reicht“, sagte der 58-Jährige bei einer Geschäftseröffnung in Berlin.