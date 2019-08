Bericht: Kein Transfer - Jerome Boateng bleibt beim FC Bayern München

Laut der Zeitschrift gebe es "eine eindeutige Tendenz", dass der Abwehrspieler bleibe. Trotz der neuen und namhaften Konkurrenz in Person von Benjamin Pavard und Lucas Hernández. Letzterer ist am Dienstag nach einer langwierigen Verletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen und soll nach den Plänen des Rekordmeisters rechtzeitig zum Bundesligastart am 16. August gegen Hertha BSC fit sein. Der Franzose soll künftig gemeinsam mit Niklas Süle die Innenverteidigung bilden, für Boateng bliebe da nur ein Platz auf der Bank.