Bericht: Jerome Boateng will FC Bayern sofort verlassen - England-Klub hat Transfer-Interesse

Nur wenige andere Spieler prägten das abgelaufene Jahrzehnt wie Jerome Boateng. Der Innenverteidiger des FC Bayern München gewann nicht nur die Weltmeisterschaft 2014 mit Deutschland, sondern verhalf dem FCB mit herausragenden Defensiv-Leistungen unter anderem zum Champions-League-Sieg. Seit dem Titel in der Königsklasse 2013 sicherten sich Boateng und Co. zudem bis heute in jeder Saison den Meistertitel in der Bundesliga. Nicht umsonst wurde Boateng von den SPORTBUZZER-Lesern in die Bundesliga-Elf des Jahrzehnts gewählt. Doch nach den Erfolgen mit den Bayern will sich der 31-Jährige nach Sky-Informationen neu aufstellen - und den FCB sofort per Winter-Transfer verlassen.