Wegen Transfer? Jérome Boateng bricht USA-Reise des FC Bayern "aus privaten Gründen" ab

Für Abwehrspieler Jérôme Boateng endet die USA-Reise des FC Bayern München vorzeitig. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger fliegt „aus privaten Gründen“ schon am Sonntag von Houston zurück nach München, wie der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Boateng steht beim Testspiel gegen Real Madrid noch im Kader, wie der FCB der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Rummenigge lobte Boateng: "Top vorbereitet"

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich kurze Zeit vor der Nachricht von Boatengs Heimreise in Houston noch positiv über das bisherige Auftreten von Boateng in der Saisonvorbereitung geäußert. „Er hat das gut gemacht, er hat sich top vorbereitet auf diese Reise. Er kam mit bestem Gewicht und schon einer gewissen Fitness. Da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen“ , äußerte sich Rummenigge zu dem Abwehrspieler, dem Präsident Uli Hoeneß am Ende der vergangenen Saison einen Vereinswechsel dringend empfohlen hatte.

Trotz der starken Auftritte, die auch Trainer Niko Kovac beeindruckten ("Er hat es außerordentlich gut gemacht"), gilt der von Bundestrainer Jogi Löw im Frühjahr ausgebootene Weltmeister noch immer als Wechselkandidat. „Wir müssen schauen, was am Transfermarkt passiert“ , erklärte nun Klubboss Rummenigge . Dann werde es ein finales Gespräch mit Boateng geben, „wie wir vorgehen.“

Bayern-Tross fliegt nach Kansas City

Der Bayern-Tross jedenfalls reist am Montag ohne Boateng noch weiter nach Kansas City für ein abschließendes Spiel im Rahmen des International Champions Cups gegen AC Mailand. Mehr als 20.000 Flugkilometer haben den Profis seit dem Abflug aus München einiges abverlangt. Am 24. Juli fliegen die Bayern zurück in die Heimat. Ob sich die Promotion-Tour dann ausgezahlt hat, wird sich zeigen. Rummenigge betonte jedenfalls schon vor Reisestart die Wichtigkeit der Internationalisierung. „Wir haben den Leitspruch: In Bayern zu Hause, in der Welt dahoam", sagte er.