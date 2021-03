Bericht: Jerome Boateng muss den FC Bayern im Sommer verlassen - Top-Klubs interessiert

In den Spekulationen um die Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern München ist laut Sport Bild und Bild eine Trennung im Sommer bereits beschlossene Sache. Wie auch schon der Kicker Anfang Februar berichtet hatte, plane der Rekordmeister nicht weiter mit dem Innenverteidiger. Gespräche mit dem FCB über eine mögliche Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages habe es bis heute nicht gegeben, wie Sport Bild und Bild vermelden.

Boateng konnte am Dienstag nach einer Kapselzerrung im linken Knie schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der 32-Jährige könnte sogar schon wieder ein Kandidat für den Kader am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Weder Bremen sein. Wie es in der kommenden Saison für den Innenverteidiger weitergeht, sei laut Sport Bild noch nicht klar. Top-5-Klubs aus Italien und England zeigen angeblich bereits Interesse.