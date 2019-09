Bericht: Jerome Boateng vor Transfer zu Juventus Turin - Abschied vom FC Bayern nach acht Jahren

Verlässt Jerome Boateng den FC Bayern München doch noch? Offenbar steht Juventus Turin kurz vor Schluss des Transferfensters vor einer Verpflichtung des Weltmeister von 2014, wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt. Beim italienischen Meister hatte sich Kapitän Giorgio Chiellini kürzlich am Kreuzband verletzt und wird mehrere Monate ausfallen. Boateng könnte ihn in der Innenverteidigung ersetzen.

Wie unter anderem Sky und der Kicker berichten, soll die Alte Dame bereits Kontakt zu Boateng aufgenommen haben. Boateng soll am Sonntag bereits nicht mehr am Training teilgenommen haben und fehlte auch beim traditionellen Foto-Termin der Münchener am Nachmittag.

Rummenigge stellte Boateng Transfer in Aussicht: "Es wird nicht einfach für Jerome"

Boateng war zuletzt hinter Niklas Süle und den Neuzugängen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard im Innenverteidiger-Ranking des FCB auf Rang vier zurückgefallen. In der Bundesliga ist er in dieser Saison noch ohne Einsatz. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte dem Weltmeister zuletzt einen Transfer in Aussicht gestellt.

"Jerome ist ein Spieler, der spielen möchte und wenn er jetzt nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit spielt, dann wird er auch nicht zufrieden sein", sagte der 63-Jährige. "Wir haben jetzt am letzten Freitag mit Süle und Pavard gespielt, dazu kommt jetzt noch Hernandez, der von seiner Verletzung zurückkommt und auch schon mit den Hufen scharrt. Es wird nicht einfach für den Trainer und auch nicht einfach für Jerome, in dieser Konstellation kontinuierliche Einsatzzeiten zu kriegen."

Nach Ende der Vorsaison, deren zweite Hälfte der Ex-Nationalspieler weitgehend auf der FCB-Bank zubrachte, hatte Boateng gegen Trainer Niko Kovac geschossen. Hoeneß legte ihm einen Wechsel nahe - stattdessen wurde Teamkollege Mats Hummels an den BVB verkauft. Boateng musste bei den Bayern bleiben und spielte eine gute Vorbereitung. Nun macht Rummenigge die Tür für einen Transfer wieder auf: "Wenn er den Klub verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen, dann werden wir uns damit befassen. Die grundsätzliche Aussage muss aber von ihm kommen..."

