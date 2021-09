Klare Ansage: Bundestrainer Hansi Flick öffnet Jerome Boateng Tür für DFB-Comeback

Bei entsprechenden Leistungen im Trikot seines neuen Klubs Olympique Lyon kann sich Jerome Boateng auch kurz nach seinem 33. Geburtstag weiterhin Hoffnungen auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft machen. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr des Routiniers sagte Bundestrainer Hansi Flick am Samstag: "Ich kann mich nur wiederholen: Wenn wir Spieler haben, egal welchen Alters, die in der Lage sind uns weiterzuhelfen, dann sind sie herzlich willkommen." Es liegt nun also an Boateng selbst, sich noch weiter in den Fokus des DFB-Coaches, mit dem er zuletzt erfolgreich beim FC Bayern zusammengearbeitet hatte, zu spielen. Anzeige

Boateng hatte bereits zuvor von Flick geschwärmt. Die vergangenen Jahre mit Hansi Flick und der Triumph in der Champions League seien "noch einmal überragend" gewesen", meinte der Innenverteidiger in einem Sport1-Interview und verspürt gegenüber dem Trainer große Dankbarkeit. Er habe sich "aus einem Loch herauskämpfen" müssen, beschrieb Boateng seine zwischenzeitlichen Schwierigkeiten in München: "Ich habe dann von Hansi eine faire Chance bekommen. Eine, bei der es um Leistung geht. Das war alles, worum ich beim FC Bayern die ganze Zeit gebeten habe. Ich glaube, dass ich meine Chance genutzt habe."

Der Kontakt zu dem Coach sei bis heute nicht abgerissen. Auch im Vorfeld seines Wechsels in die Ligue 1 habe er Flick angerufen, verriet Boateng: "Ja, wir haben telefoniert. Ich habe ihn nach seiner Meinung und seinem Rat gefragt. Das mache ich aber immer, weil ich zu Hansi schon immer ein gutes Verhältnis habe. Wir haben viele Titel miteinander gewonnen. Bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Er hat einen großen Anteil an meiner Karriere, weil er mich kennt und meinen Weg seit meiner Jugend begleitet."