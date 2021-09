Bestätigt: Jerome Boateng schließt sich Olympique Lyon an – Ex-Bayern-Star kommt ablösefrei

Ein deutscher Weltmeister setzt seine große Karriere im Ausland fort. Jerome Boateng hat nach seinem Vertragsende beim FC Bayern München in Frankreich einen neuen Verein gefunden. Wie Olympique Lyon am Mittwoch bekannt gab, hat der Innenverteidiger einen Vertrag beim früheren Meister der Ligue 1 unterschrieben. Boateng hatte zuvor zehn Jahre lang für die Bayern gespielt, im Frühsommer aber keinen neuen Kontrakt mehr erhalten. Bei OL unterschreibt der 32-Jährige einen Zweijahresvertrag bis Juni 2023.

Boateng war in den vergangenen Wochen auch mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Hertha BSC und einem Wechsel zum spanischen Verein FC Sevilla in Verbindung gebracht worden. Im Kader des siebenmaligen französischen Champions ist der 32-Jährige neben Ex-HSV-Torwart Julian Pollersbeck der zweite Deutsche. In Lyon trifft er zudem auf seinen früheren Bayern-Kollegen Xherdan Shaqiri, der erst kürzlich aus Liverpool nach Frankreich gewechselt war. Trainer von OL ist seit Saisonbeginn der frühere Bundesliga-Coach Peter Bosz, der Boateng in einem Gespräch am Montag vom Wechsel überzeugt haben soll.