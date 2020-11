Jerome Boateng reagiert auf Berichte über Bayern-Aus: "Ich war überrascht"

Muss Jerome Boateng den FC Bayern am Saisonende verlassen? Zuletzt berichteten die Bild und die Sport Bild , dass der Rekordmeister den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Weltmeister von 2014 nicht verlängern werde. Der Innenverteidiger selbst war nach eigener Aussage nicht auf ein Ende der Vertragsverhandlungen und einen damit bevorstehenden Weggang vorbereitet: "Auf mich ist keiner zugekommen, mit mir hat keiner gesprochen, ich wusste nichts davon, ich war überrascht" , sagte der 32-Jährige, dessen Abschied vom FCB bereits beschlossene Sache sein soll, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

Boateng spielt seit 2011 für den FC Bayern und absolvierte seitdem 333 Pflichtspiele für den amtierenden Triple-Sieger, mit dem er unter anderem zweimal die Champions League gewann. Nach einer schwächeren Phase unter Niko Kovac, Dissonanzen mit der Klub-Führung und immer wiederkehrenden Wechselgerüchten, lief es unter Trainer Hansi Flick wieder. "Im Endeffekt bin ich froh, noch beim FC Bayern zu sein. Ich habe wieder Spaß am Fußball", sagte Boateng im Oktober im Kicker. Zuletzt hatte sich sein Berater Damir Smoljan noch bei Sport1 Hoffnungen auf Verhandlungen mit den Bayern gemacht : "Wir sind offen für Vertragsgespräche. Die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen."

Löw fünf Jahre nach Terrornacht in Paris: "Für alle ein extrem einschneidendes Erlebnis"

Der Verein äußerte sich bislang nicht zu den Berichten. Boateng hatte in den vergangenen Monaten wieder regelmäßig in der Startelf gestanden. "Ich spüre Wertschätzung vom Trainer und in der Mannschaft, den Rest wird man sehen", sagte der Weltmeister von 2014 nun der "SZ".