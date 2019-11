Rot-Sperre für Jerome Boateng offiziell: FC Bayern muss gegen BVB und Düsseldorf auf seinen Verteidiger verzichten

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund auf Jerome Boateng verzichten. Der Abwehrspieler wurde wegen unsportlichen Verhaltens im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag für zwei Spiele gesperrt, wie das Sportgericht des DFB am Dienstag mitteilte. Dadurch verpasst Boateng auch die Partie am 23. November bei Fortuna Düsseldorf.