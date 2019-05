Stefan Effenberg rät BVB zu Transfer von Jérôme Boateng: Mit ihm kann Dortmund Meister werden

Der Revierklub solle sich „wirklich Gedanken machen“ über den 30 Jahre alten Innenverteidiger vom FC Bayern. „Boateng wäre der Spieler, den sie für den nächsten Schritt brauchen“, meint Effenberg. „Und es wäre durchaus realistisch, weil Boateng Bayern verlassen wird. Und Dortmund ist definitiv der einzige Verein in der Bundesliga, der in Frage käme.“ Doch auch außerhalb der Bundesliga gibt es zahlreiche Interessenten. Im vergangenen Sommer platzte ein Transfer zu Paris Saint-Germain an der Ablöse, nun soll unter anderem Inter Mailand an Boateng interessiert sein.