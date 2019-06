Jerome Boateng: Deshalb traue ich der deutschen U21 den EM-Titel zu

Weltmeister Jerome Boateng traut der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino den Titelgewinn zu. „Ich hoffe, die jetzige junge Generation wird in unsere Fußstapfen treten. Den Titelgewinn in Italien traue ich ihr in jedem Fall zu“, schrieb der U-21-Europameister von 2009 im Kicker.

„Atmosphäre und Zusammenhalt - diesen Eindruck vermittelt die deutsche Mannschaft - stimmen in dieser Truppe“, erklärte der für den FC Bayern München spielende Boateng. Deutschland trifft am Donnerstag in Bologna im Halbfinale auf Rumänien.

Boateng gewann 2009 mit Hummels, Neuer & Co. ebenfalls den Titel

Der 30 Jahre alte Boateng gehörte vor zehn Jahren beim 4:0-Finalsieg über England in Malmö zum Sieger-Team von Trainer Horst Hrubesch. Neben Boateng standen in Torhüter Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil noch weitere fünf deutsche Spieler in der U21-Auswahl, die dann 2014 in Brasilien auch Weltmeister wurden

Der erfahrene Innenverteidiger sah von der deutschen U21, die am Donnerstag im Halbfinale auf die Überraschungsmannschaft aus Rumänien trifft, im Turnierverlauf "phasenweise tollen Fußball", wie Bayern-Star in einer Kicker-Kolumne schrieb.

Noch ist unklar, wo der 30-Jährige in Zukunft spielt. Der FC Bayern würde ihn gern im Sommer verkaufen, betonte Präsident Uli Hoeneß, der den Weltmeister als "Fremdkörper" beim FCB bezeichnete. Boateng erklärte dagegen, um seinen Platz in München kämpfen zu wollen, sparte allerdings auch nicht mit Kritik an den Münchnern.

