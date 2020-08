Jerome Boateng verletzt: Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Halbzeit-Auswechslung

FC Bayern in der Einzelkritik gegen Lyon: Die Noten zum Champions-League-Finaleinzug des FCB

So habe sich Boateng in der Halbzeitpause über "muskuläre Probleme" beklagt, sagte Flick. Für Boateng brachte Flick zu Beginn der zweiten Halbzeit Niklas Süle (SPORTBUZZER-Note 2) in die Partie. Der deutsche Nationalspieler hatte nach einem Kreuzbandriss erst im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea Anfang August sein Pflichtspiel-Comeback gegeben.