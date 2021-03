Bericht: Jérôme Boateng beim FC Bayern vor dem Aus - Vertrag soll nicht verlängert werden

Er gehört in dieser Saison zu den Stammkräften beim FC Bayern München: Jérôme Boateng stand auch beim Auswärtssieg am Samstagnachmittag in Bremen (3:1) 90 Minuten auf dem Platz. Bald soll für den Weltmeister von 2014 aber Schluss sein beim Rekordmeister. Nach Informationen von Sport1, soll der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen bei den Bayern nicht verlängert werden. Auch Bild und Sport Bild hatten zuvor davon berichtet.

Anzeige