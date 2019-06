Effenberg hatte sich in der vergangenen Woche sogar noch offensiver geäußert und in einer Kolumne bei t-online.de behauptet: "Das wäre der perfekte Stabilisator, um den Kampf um die Meisterschaft ernsthaft annehmen und sogar gewinnen zu können."

Nach Stefan Effenberg bringt auch Thomas Berthold den beim FC Bayern aufs Abstellgleis geratenen Jerome Boateng mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung. "Für diese Kategorie Spieler gibt es nicht viele Vereine. In Deutschland ist das nur Dortmund, und die haben auf der Position eine Vakanz. Die Vereine im Ausland schauen schon genau hin, und er war öfter verletzt, hat zuletzt wenig gespielt. Das macht es alles nicht einfach für ihn", sagte der Weltmeister von 1990 der Bild.

In den Planungen der Bayern scheint Boateng derweil keine Rolle mehr zu spielen. Präsident Uli Hoeneß hatte dem Ex-Nationalspieler trotz eines Vertrages bis 2021 gar unverblümt einen Wechsel nahegelegt. Boateng, der sich bereits bei den Double-Feierlichkeiten der Münchner äußerst zurückhaltend präsentierte, konterte die Kritik - kündigte aber dennoch an, in der kommenden Spielzeit erneut angreifen zu wollen.