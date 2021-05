Salzburg-Manager Christoph Freund über Meister-Chancen von Leipzig mit Jesse Marsch: "Da muss alles passen"

Jesse Marsch hat mit Red Bull Salzburg einen Titel nach dem anderen gesammelt. Vor einer Woche sicherte sich der 47 Jahre alte Coach mit dem österreichischen Klub den Pokalsieg. Der Liga-Titel ist vier Spieltage vor Ende der Meisterrunde nur noch Formsache - sechs Punkte Vorsprung hat die Mannschaft aus der Mozartstadt auf den Zweiten Rapid Wien. Am kommenden Mittwoch kommt es noch zum direkten Duell der beiden Spitzenteams. Sollte den Salzburgern der erneute Meistertitel gelingen, würde sich Marsch mit dem zweiten Double in zwei Jahren Amtszeit zu RB Leipzig verabschieden .

Im Sommer 2019 war der Coach bereits Assistent von Ralf Rangnick bei den Sachsen, zuvor saß der Ex-US-Nationalspieler viereinhalb Jahre bei den New York Red Bulls auf der Trainerbank. Vor zwei Jahren folgte er an der Salzach auf Marco Rose, der gerade zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war. Nun zieht es Marsch erneut von einem zum nächsten Klub des Red-Bull-Imperiums. Aus Sicht seines aktuellen Chefs wird er es in Leipzig aber schwer haben, die Titelsammlung im Nachbarland direkt fortzusetzen. "Da muss wirklich alles zusammenpassen. Wir wissen, wie dominant der FC Bayern München in den vergangenen Jahren war", sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).