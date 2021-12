Jesse Marsch ist raus - RB Leipzig zieht die Reißleine

Leipzig. Das Kapitel Jesse Marsch ist beendet. Der US-Amerikaner ist nicht länger Trainer von RB Leipzig. Das teilte der Bundesligist am Sonntagvormittag mit. Die Entscheidung ist Folge einer vom ersten Spiel an schwierigen Saison, in der die Sachsen nur selten überzeugen konnten. Aktuell rangieren sie im deutschen Fußball-Oberhaus auf Tabellenplatz 11. Zuletzt hatte es drei Pleiten in Folge gesetzt. In der Champions League steht das Aus nach der Gruppenphase bereits seit Wochen fest. Am Dienstag hat das Team immerhin noch die Chance auf das Überwintern in der Europa League. Dabei wird Co-Trainer Achim Beierlorzer das Team betreuen.

Anzeige