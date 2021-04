RB-Boss Oliver Mintzlaff erklärt: Darum ist Jesse Marsch unser Wunschtrainer

Nachdem RB Leipzig in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Spieler von RB Salzburg verpflichtete, hat sich der Bundesliga-Zweite nun auch bei der künftigen Besetzung des Trainerpostens bei seiner "Filiale" bedient. Jesse Marsch wechselt aus Österreich nach Sachsen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2023. Nur zwei Tage zuvor hatte RB seinen derzeitigen Coach Julian Nagelsmann für den FC Bayern freigegeben - nun wurde die Nachfolge in Windeseile geklärt. Dabei galt Marsch von Beginn an als erster Anwärter auf den Job in Leipzig. Klubchef Oliver Mintzlaff erklärt die Gründe, warum die Wahl auf den US-Amerikaner fiel.

