JETZT ABSTIMMEN: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Heidenheim?

Es war kein Spiel für Fußball-Ästheten, dennoch steht der wichtige erste Saisonsieg für Hannover 96 zu Buche. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte, in der sowohl Hannover 96 als auch der 1. FC Heidenheim jeweils nur eine richtig gute Chance vorweisen konnten, entwickelte sich im zweiten Durchgang eine bessere Partie - was vor allem an Hannover lag.

Zwar waren die Roten nicht sonderlich zielstrebig und Chancen waren auch im zweiten Durchgang rar gesät, dennoch war Hannover das aktivere Team. Heidenheim setzte auf Konter, 96 wollte unbedingt den ersten Sieg einfahren. Und so kam es, dass ausgerechnet der eingewechselte und in der Kritik stehende Hendrik Weydandt in der 88. Minute das erlösende Tor zum 1:0 erzielte. Nach einem langen Ball von Julian Börner war es ein Heidenheimer Abwehrfehler, der Weydandt den Ball vorzüglich auflegte. "Henne" fackelte nicht lange und nagelte den Ball stramm in die Machen. Ob sich der Sieg auch in erfreulichen Noten für die Roten wiederspiegelt? Ihr seid am Zug!