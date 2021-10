JETZT ABSTIMMEN! Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis in Regensburg?

Hannover 96 verliert am 11. Spieltag der 2. Fußballbundesliga gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:3 und rutscht somit immer tiefer gen Abstiegszone. Elf Punkte und acht Tore stehen für 96 nach elf Spieltagen erst zu Buche. Der SSV Jahn hingegen konnte sich durch den Sieg über die Roten wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben.

Die Regensburger spielten in der ertsen Hälfte wie ien Spitzenteam. Nicht dem Gegner zugelassen, aber eisklat im eigenen Abschluss. Sarpreet Singh (17. Minute) und Carlo Boukhalfa (22.) trafen für den Jahn, der bis zur Pause auch schon hätte mit 3:0 oder gar 4:0 hätte führen können. Hannover 96 wurde erst durch die EInwechslung von Sebastian Kerk zu Beginn des zweiten Durchgangs besser. Nun erspielten sich auch die Roten mal Torchancen, doch Kerks durchgerutschter Freistoß aus der 55. Minute zum 1:2 war der einzige Treffer, der 96 am Sonntagnachmittag gelang. In der Nachspielzeit, als 96 auf den Ausgleich drückte, schlug der Jahn nochmals in Person von Joel Zwarts zu und traf zum 3:1-Endstand (90.+3).