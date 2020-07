Jetzt auch offiziell: NLZ-Leiter Michael Tarnat unterschreibt für drei weitere Jahre bei Hannover 96

Im Stadion an der Eilenriede drücken die Cheftrainer der 96-Akademie aufs Gaspedal. Am Dienstag startet die U 23 mit dem neuen Stürmer Thilo Töpken in die Saisonvorbereitung, am Montag gab’s bereits den Belastungstest, den die U 19 seit vergangenen Mittwoch hinter sich. Die Talente-Fabrik läuft. Bis gestern allerdings noch ohne ihren Chef. Michael Tarnat (50) verlängerte erst am Montagmittag den Vertrag, der vor einer Woche endete.