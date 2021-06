Jetzt England – und dann? Das ist der Weg von Deutschland ins EM-Finale

Nach dem mühsame Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft gilt die volle Konzentration der deutschen Nationalmannschaft von Trainer Joachim Löw nun dem Spiel gegen England in der kommenden Woche. Ein Blick in Richtung Finale erscheint verfrüht. Doch der Turnierplan, der mit Abschluss der Vorrunde durch das 2:2 des DFB-Teams gegen Ungarn entstanden ist, verspricht einen vermeintlich leichten Weg ins Endspiel.

Auch das Halbfinale findet in Wembley statt

Gewinnt Deutschland sein Achtelfinale am Dienstag um 18 Uhr in London gegen England, wäre am folgenden Samstag Schweden oder die Ukraine der Kontrahent im Viertelfinale im Olympiastadion in Rom. Im Halbfinale am 7. Juli, das wie das Endspiel in Wembley ausgetragen wird, hieße der Kontrahent dann Wales, Dänemark, Niederlande oder Tschechien, wobei Oranje nach einer starken Vorrunde unter diesen Teams als Favorit gelten darf.