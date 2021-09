Jetzt geht's zum Drittliga-Meister: VfL-Handballerinnen mit zweitem Kracher-Spiel zum Start

Neben Kirchhof bezeichnet Bült Badenstedt als „das schwierigste Spiel der Saison“. Zwar starteten auch die Hannoveranerinnen bei der HSG Blomberg-Lippe II (30:32) mit einer Niederlage in die Saison, dennoch sei die Favoritenrolle klar verteilt. Für die VfLerinnen gehe es laut Bült darum, sich weiterzuentwickeln. „Wir wollen Fehler minimieren und mehr Sicherheit in unser Spiel bringen.“

Den Saison-Auftakt gegen den Top-Favoriten aus Kirchhof (19:31) haben die Handballerinnen des VfL Wolfsburg hinter sich gebracht, am Samstag steht schon der nächste Hochkaräter in den Startlöchern. Es geht zu Drittliga-Meister TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst. „Es sind alles individuell super ausgebildete Spielerinnen und Badenstedt spielt einen sehr schnellen Handball. Alle haben die Klasse, jedes Spiel viele Tore zu werfen“, sagt Trainer Oliver Bült.

Auch in Hannover werden mit Anna Fanslau und Cindy Degen die Stammspielerinnen für die Rückraum-Mitte weiterhin fehlen. Wie schon gegen Kirchhof übernehmen Fabienne Kohn und Kim Klauenberg die Position. Neuzugang Pia Liebing (Muskelfaserriss) wird fehlen, Torhüterin Lara Ruppelt, die beim Liga-Auftakt einen Ball an den Kopf bekam, wird wohl spielen können.

Das Spiel des Drittliga-Meisters der vergangenen beiden Spielzeiten, der sich aus finanziellen Gründen gegen einen Aufstieg in die Zweitklassigkeit entschied, läuft über Jana Pollmer. Die 31-Jährige war beim Saison-Auftakt Top-Torschützin mit sieben Treffern und ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Hannoveranerinnen. „Es sind nicht nur die Tore, sondern auch die Anspiele, wie sie das Spieltempo erhöht oder auch herausnimmt. Sie ist eine ganz tolle Spielerin“, so Bült anerkennend. Dennoch werde der VfL seine Taktik nicht allein darauf auslegen, Pollmer aus dem Spiel zu nehmen - „es sei denn, sie wird das ganze Spiel lenken“, so Bült.

Die Erfahrung einer Pollmer fehlt den VfL-Spielerinnen, die meisten von ihnen standen am vergangenen Wochenende erstmals in einem Drittliga-Spiel auf der Platte. Fehler wurden gnadenlos bestraft. Schwerpunkt in der Trainingsarbeit sei das das Umschalt- und Angriffsspiel, da müsse seine Mannschaft geduldiger werden, so Bült. „Wir dürfen keine 60-Prozent-Chancen nehmen und dann zu langsam in der Rückwärtsbewegung sein.“