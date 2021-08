Jetzt geht Tokio für Almas los: Einen Olympiasieger hat der Wolfsburger Sprinter aber schon besiegt

Raus aus dem Pre-Camp, rein ins Olympische Dorf! Heute landete Deniz Almas in Tokio. Am Donnerstag (4.30 Uhr) starten die Vorläufe, am Freitag (15.20 Uhr) wollen der Sprinter des VfL Wolfsburg und seine Staffel-Kollegen im Finale stehen. Bisher hat er die Spiele im Fernsehen verfolgt - und einen Olympiasieger über 100 Meter gesehen, den er bereits geschlagen hat.

Anzeige

Abschied vom Trainingslager in Miyazaki. Landung in Tokio. Ankunft im Olympischen Dorf. "Das war erst einmal eine komplette Reizüberflutung", berichtet Almas. "Da prasseln sehr viele Eindrücke auf einen ein - und ich habe noch nicht einmal so viel gesehen..." Immerhin: Für einen Besuch beim Frisör reichte die Zeit, auch das erste Essen im Dorf hat geschmeckt. "Beim Speisesaal war ich erstmal komplett überfordert. Da gibt es gefühlt alles, man musste sich erst einmal zurechtfinden", so der 24-Jährige, der sich dann einfach lieber mal direkt am ersten Stand bediente. "Hühnchen mit ein bisschen Gemüse, Reis und Früchte zum Nachtisch."