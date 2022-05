Jetzt im EM-Viertelfinale gegen Frankreich: Deutsche U17-Junioren schlagen Israel im letzten Gruppenspiel

Die deutschen U17-Fußballer haben bei der Europameisterschaft in Israel souverän das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister gewann am Sonntag in Lod mit 3:0 (0:0) gegen Gastgeber Israel und setzte sich mit drei Siegen aus drei Spielen als Spitzenreiter der Gruppe A durch. Nelson Weiper (59. Minute) und Sidney Raebiger (64./67.) trafen für Deutschland.

Die Viertelfinalspiele werden am kommenden Mittwoch und Donnerstag ausgetragen, das Endspiel findet am 1. Juni in Netanja statt. Deutscher Gegner in der kommenden Runde ist Frankreich.