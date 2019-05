Leipzig. Zeit für Klartext! Stargast Ralf Rangnick wird von Moderator Guido Schäfer zur Ader gelassen. Themen: alles vom 3:3 in Mainz, über die Kracher gegen die Bayern in der Bundesliga und im DFB-Pokal und die großen Fußstapfen, in die Julian Nagelsmann tritt bis hin zur Handregel, Aufsteiger wie Yussuf Poulsen und Ibrahima Konaté etc. Thema auch: Rangnicks soziales Engagement.