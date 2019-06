Jetzt im LIVESTREAM: Waspo 98 kämpft gegen AN Brescia um gute Platzierung beim Final 8 

Die heiße Phase des Final 8-Turniers in Hannover beginnt: Am Freitagnachmittag steigen die Platzierungsspiele, am Abend kommt es zu den Halbfinals. Waspo 98 Hannover kämpft ab 15 Uhr gegen AN Brescia um eine gute Platzierung. Bei uns könnt ihr die Spiele im Livestream verfolgen.