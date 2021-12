Jetzt könnte es schnell gehen! RB Leipzig vor Verpflichtung von Tedesco

Leipzig. Geht jetzt alles doch ganz schnell bei RB Leipzig? Nachdem Interimscoach Achim Beierlorzer am Montag noch gesagt hatte, es sei besprochen, dass er bis zur Winterpause auf der Bank der Roten Bullen sitzt, übernimmt der Nachfolger von Jesse Marsch nun möglicherweise doch früher. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Domenico Tedesco kurz vor einer Vertragsunterschrift beim Bundesligisten, der sich am Dienstagabend mit einem 2:1-Erfolg gegen Manchester City das Überwintern in der Europa League sicherte. Nach LVZ-Informationen sind diese Berichte zutreffend.

