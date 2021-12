Jetzt LIVE: Das Spiel des VfL Wolfsburg in Mainz im SPORTBUZZER-Ticker

Der Neunte erwartet den Siebten: In der Fußball-Bundesliga treffen am Samstag der FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg aufeinander. Der Blick in die Statistik macht dabei dem VfL Mut - vor mehr als sechs Jahren kassierten die Wolfsburger ihre letzte Niederlage bei den 05ern. Hier könnt ihr das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen.

Trainer Florian Kohfeldt will nach zuletzt zwei Spielen ohne Dreier (2:2 in Bielefeld, 1:3 gegen Dortmund) mit dem VfL zurück auf die Siegerstraße. „Das, was wir gegen Dortmund schon gezeigt haben, nämlich eine gewisse Zielstrebigkeit und Tempo in den Offensivaktionen, müssen wir wieder auf den Platz bringen“, fordert der Coach. „Wenn wir das dann noch kombinieren mit einem Spiel ohne Gegentor, dann bin ich sehr optimistisch, dass es in unsere Richtung ausschlägt.“