Jetzt LIVE: Der Bundesliga-Start des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen

Ein 0:2 im Hinspiel in Wolfsburg, ein 4:1 in der Rückrunde in Leverkusen - in der vergangenen Saison war das Duell mit Bayer unterm Strich ausgeglichen. Dass die Rheinländer dieses Mal wieder den Vortritt erhalten, dagegen hat der VfL sicher etwas, will er doch mit Zählbarem in die neue Saison starten.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen hatte Wolfsburg die Oberhand, Marin Pongracic (2), Maximilan Arnold und Renato Steffen steuerten die Tore bei. Leverkusens Ehrentreffer markierte Julian Baumgartlinger kurz vor Schluss.