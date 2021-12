Jetzt LIVE: Der VfL Wolfsburg gegen Stuttgart im SPORTBUZZER-Ticker

Beim VfL Wolfsburg lief es zuletzt nicht rund : Die Elf von Florian Kohfeldt konnte in ihren letzten beiden Bundesliga-Spielen nicht punkten und flog obendrein am Mittwoch durch ein 1:3 gegen Lille in der Vorrunde aus der Champions League. Jetzt kommt mit dem VfB Stuttgart ein Gegner, der selbst Sorgen hat .

Eine Woche nach der verschenkten Zwei-Tore-Führung gegen Hertha BSC will sich der VfB in Wolfsburg besser präsentieren. Die Schwaben hatten gegen die Berliner am vergangenen Sonntag eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, waren am Ende nicht über ein 2:2 hinausgekommen und stecken weiter im Tabellenkeller fest. Wieder zurückgreifen kann der VfB auf den zuletzt länger verletzten Verteidiger Marc Oliver Kempf. Hier könnt ihr das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen.