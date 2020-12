Jetzt live: Die 96-PK vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim

Nach zuvor vier Spielen ohne Sieg konnte Hannover 96 seine Krise mit einem 1:0-Sieg in Hamburg am vergangenen Wochenende beenden. Auch wenn das Team von Trainer Kenan Kocak spielerisch nicht glänzte, am Ende waren die drei Punkte entscheidend. Profiboss Martin Kind hofft, "dass nach dem Sieg in Hamburg sich das Selbstvertrauen der Mannschaft entwickelt hat".

Anzeige