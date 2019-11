Die Antritts-Pressekonferenz vom neuen 96-Trainer Kenan Kocak

Kenan Kocak leitete am Freitagvormittag seine erste Übungseinheit als neuer Trainer von Hannover 96. Wobei man auch sagen könnte: Er schaute sich seine neue Mannschaft zunächst einmal an. Aus der Rolle des Beobachters heraus ließ der 38-Jährige seine Co-Trainer, Asif Saric und Lars Barlemann, das Wort führen. Er selbst führte als erstes zu Trainingsbeginn ein Einzelgespräch mit Kapitän Marvin Bakalorz. Es folgten Gespräche mit den Trainerkollegen sowie 96-Eigengewächs Waldemar Anton. Nach nicht ganz 70 Minuten war die erste Einheit, in der Spielformen und Passstafetten im Mittelpunkt standen, gelaufen.