Ab 13.30 Uhr LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 mit Thomas Doll und Horst Heldt

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist jetzt schon verschwindend gering bei Hannover 96. Wenn es nicht runter gehen soll in die 2. Liga, ist ein Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am Sonntag wohl ein Muss - bei einer Niederlage wären die Roten schon zwölf Punkte hinter S04 und damit Platz 15.

Wie will Trainer Thomas Doll seine Mannschaft nach dem 1:3 beim Kellerduell in Augsburg und dem Test-Debakel (0:5) in Bielefeld aufbauen? Wie ist die personelle Situation bei den Roten? Unter anderem darüber sprechen Doll und Manager Horst Heldt am Donnerstagmittag bei der Pressekonferenz.